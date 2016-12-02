Fenerbahçe, Real Madrid'i son saniyede devirdi; 78-77

THY Euroleague 10. haftasında Fenerbahçe sahasında İspanyol devi Real Madrid'i nefes kesen maçta son saniyede bulduğu basketle 78-77 mağlup etti.
Seyircisinin de desteğiyle maça hızlı başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-19 öne kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan Real Madrid 16-21'lik üstünlüğüyle devreye 1 sayı öne girdi.
3.çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçeye iyi reaksiyonla karşılık veren İspanyol temsilcisi bulduğu sayılarla son çeyreğe 57-57 eşitlikle girilmesini sağladı.
Son periyotta bitime 1.7 saniye kala Fenerbahçe'den Nunnally kullandığı iki serbest atıştan birisini sayıya çevirerek sarı lacivertlileri galibiyeti taşıyan isim oldu
1. Çeyrek Sonucu: 23-19
2. Çeyrek Sonucu: 16-21
3. Çeyrek Sonucu 18-17
4. Çeyrek Sonucu: 21-10
İlk 5'ler
Fenerbahçe: Udoh, Vesely, Nunnally, A. Muhammed, Kalinic
Real Madrid: Sergio Llull, Maciulis, Reyes, Ayon, Doncic, Jaycee Carroll