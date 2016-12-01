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Spor

Fenerbahçe-Real Madrid maçı rekor kırdı

Bu gece Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak olan Euroleague maçı 201 ülke ve bölgede canlı olarak yayınlandı

01 Aralık 2016 23:03

Bu gece Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak olan Euroleague maçı 201 ülke ve bölgede canlı olarak yayınlandı. Karşılaşma, Euroleague tarihinde en çok ülke ve bölgede naklen yayınlanan maç olarak da tarihe geçti.

Eurolague yönetimi resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Ülker Arena'da oynanacak Fenerbahçe - Real Madrid maçının tam 201 ülke ve bölgeden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. 

Açıklamada Fenerbahçe - Real Madrid maçının 201 farklı coğrafyada yayınlanan ilk Euroleague maçı olduğuna vurgu yapılarak, rekorun geliştirildiği ifade edildi.

Daha önceki rekor iki İspanyol devi, Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan maçta kırılmıştı. Potadaki El Clasico'nun o dönem 200 farklı ülke ve bölgede naklen canlı olarak yayınlandığı kaydedildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile Real Madrid Final-Four adayları arasında üst sıralarda yer alıyor. İki ekip geçtiğimiz sezon son 8'de eşleşmiş ve Fenerbahçe, seriyi 3-0 geçerek Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Final-Four organizasyonunda yer almaya hak kazanmıştı.

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