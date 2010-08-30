-FENERBAHÇE, PUANINI 6'YA ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Ligin ilk haftasında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilmişti. Sarı-lacivertliler, bu akşam Manisaspor'u 4-2 yenerek, ligdeki 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. -ALEX LİGDEKİ 96. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, Manisaspor'a attığı golle Süper Lig'deki 96. golünü kaydetti. Manisaspor maçında 17. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 2. golüne de imza atmış oldu.b Türkiye'de 7. sezonunu geçiren Alex, Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 177 lig maçında toplam 96 gol attı. Brezilyalı futbolcunun Türkiye'deki lig performansı şöyle: Sezon Maç Gol --------- --- --- 2010-2011 3 2 2009-2010 26 11 2008-2009 26 11 2007-2008 28 14 2006-2007 32 19 2005-2006 31 15 2004-2005 31 24 ---------------------- Toplam 177 96 -NİANG İLK GOLLERİNİ ATTI- Fenerbahçe'nin yeni transferi Mamadou Niang, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Manisaspor'a attı. Senegalli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında 69 ve 73. dakikalarında iki kez topu Manisaspor ağlarına gönderdi. Fenerbahçe formasını ilk kez deplasmandaki PAOK maçının ikinci yarısında giyen Niang, ilk 11'de çıktığı ligdeki Trabzonspor ve Kadıköy'deki PAOK maçlarında gol atamamıştı. Seyircinin olmadığı maçta Niang'ın attığı goller, basın tribününden alkış aldı. -OKAN ALKAN 2 ASİST YAPTI- Manisaspor maçında ilk kez Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçeli genç Okan Alkan, iyi bir performans sergiledi. Gökhan Gönül'ün yerine savunmanın sağında forma giyen genç futbolcu, ilk maçında 2 asist yaptı. Alex'in golüne asist yapan Okan, Niang'ın da attığı ilk golde de asist yaparak, galibiyette rol oynadı. -SAHASINDAKİ İKİNCİ MAÇI DA 4 GOLLE KAZANDI- Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı ikinci maçı da 4 golle kazandı. İlk maçta Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenen sarı-lacivertliler, bu akşam da Manisaspor'u 4-2 yendi. Fenerbahçe, böylece bu sezon seyircisiz oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. Bu arada, Fenerbahçe, ligde 3 maçta 10 gol attı. -DİA LİGDE İLK KEZ OYNADI- Fenerbahçe'nin yeni transferi Issiar Dia, ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sakatlığı nedeniyle ilk iki lig maçında forma giyemeyen Dia, Manisaspor maçının 65. dakikasında Stoch'un yerine oyuna girdi. Öte yandan, 81. dakikada yerine Selçuk'a bırakan Alex, kaptanlık pazubandını bu oyuncuya verdi. Selçuk da sahaya girince pazubandı Emre'nin koluna taktı. Karşılaşmanın 28. ve 70. dakikalarında su molası verildi.