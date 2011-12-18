-Fenerbahçe puanını 34'e yükseltti İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 yenerek, puanını 34'e yükseltti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bordo-mavili ekibi konuk eden sarı-lacivertliler, 24. dakikada Mehmet Topuz'un attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, kendisiyle aynı puana sahip averajla lider durumda bulunan Galatasaray'ın ardından 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe'de, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşanırken, maçın bitişiyle birlikte stada hoparlörlerinden Karadeniz ezgilerinden oluşan ''Hayde'' parçası çalındı. Tribünler de şarkıya eşlik etti. Taraftarların isteği üzerine bazı futbolcular soyunma odasından oyun alanına geri dönerek tribünleri selamlayıp, galibiyetin coşkusunu taraftarlarla paylaştılar. Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor karşısında 24. dakikada Mehmet Topuz'un attığı golün ardından saha kenarında adeta bir sevinç yumağı oldular. Mehmet Topuz golü attıktan sonra yedek kulübesine doğru koşarken, bütün futbolcular burada toplanıp yedek kulübesinde bulunan teknik direktör Aykut Kocaman diğer teknik adam ve yedek oyuncularla kenetlenerek golün sevincini yaşadılar. Takım hep birlikte sevinirken Alex'in sevinç yumağının uzağında kaldığı görüldü. Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında 24. dakikadaki golünü atan Mehmet Topuz, bu sezon ligde ilk kez golle buluştu. Sakatlığı nedeniyle 12.-14. haftalar arasında 3 maçta takımdan uzak kalan, geçen hafta Bursaspor mücadelesinde son 4 dakikada forma giyen Mehmet Topuz, Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkıp, takımının galibiyet golüne imza attı. Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, Trabzonspor'da Aykut Akgün'ün kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonda centilmence bir davranış sergiledi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Trabzonspor'da Aykut Akgün 2. sarı kartı ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, bu futbolcunun faulüne maruz kalan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün hakeme yönelik olarak Trabzonsporlu futbolcu için karta gerek yok şeklinde bir hareket yaptığı görüldü. Maç sonunda iki takım futbolcuları arasında centilmenlik görüntüleri dikkat çekerken, bazı futbolcular birbirlerine forma alıp verdiler. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın 61. dakikasında bordo-mavili ekibe tepkili ''Olamazsın şampiyon'' şeklinde tezahürat yaptı. Karşılaşmada dakikalar Trabzon'un plaka işareti olan 61'i gösterdiğinde bütün tribünler tezahürata katıldı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile yaptığı maçta sarı-lacivertli takımın oyuncuları Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıktılar. Maçın 83. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, sedye ile saha kenarına alınırken, sağlık ekibinin kontrolünün ardından 2 dakika sonra oyuna geri döndü. Emre, 2 dakika oyunda kaldıktan sonra oyundan alınırken, bu futbolcunun yerine Caner Erkin oyuna dahil edildi. Emre, soyunma odasına da sedye ile götürüldü. Karşılaşmanın 89. dakikasında ise sakatlığı nedeniyle yerde kalan Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin maçın hakemine işaret ederken, hakem Cüneyt Çakır taç çizgisine yakın durumda yerde kalan bu futbolcuya oyun alanının dışına çıkmasını işaret etti. Selçuk sahanın dışarı çıkarken, sağlık ekibi futbolcuya taç çizgisinin hemen dışında müdahale etti. Selçuk daha sonra getirilen sedye ile soyunma odasına götürüldü. Trabzonspor'da Aykut Akgün'ün kırmızı kart görmesi ve Fenerbahçe'de Selçuk'un son dakikalarda sakatlığı nedeniyle oyun alanının dışında kalması nedeniyle iki takım da son dakikaları 10 kişiyle oynadı. Maç sonunda futbolcular soyunma odasına doğru giderken, Trabzonzpor kalecisi Tolga hakemlere doğru yürüdü. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel Tolga'yı uzaklaştırmaya çalışırken, Tolga ve Fenerbahçeli Semih Şentürk ile arasında gerginlik yaşandığı görüldü. İki futbolcu soyunma odasına girmeden önce sarılarak gerginliği sona erdirdi. Tolga'ya tribünlerden tepki gelirken, soyunma odasına gittiği sırada tribünlerden yabancı maddeler atıldığı görüldü. Çevik kuvvetin kalkanları atılan yabancı maddeleri önledi. Bir taraftar maraton üst tribüne astığı pankartta İngilizce olarak ''Mary me? Bahar'' yazan pankartla evlenme teklifinde bulundu.