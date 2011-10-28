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Spor

Fenerbahçe puanını 18'e yükseltti İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 02:11

-Fenerbahçe puanını 18'e yükseltti İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan lider Fenerbahçe, puanını 18'e yükseltti. Siyah-beyazlı ekip karşısına 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlikle 17 puan toplayarak namağlup çıkan sarı-lacivertli ekip, aldığı bu beraberlikle puanını 18'e çıkardı. Maçta iki kez yenik duruma düşen Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuları kaptan Alex ve Cristian'ın golleriyle 1 puanı kurtardı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Simao'nun golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe'de 60. dakikada gelen Alex'in golü 1-1 eşitliği sağlarken, 72. dakikada Almeida'nın golüyle 2. kez yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, beraberliği 88. dakikada Cristian'ın attığı golle sağladı. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikaya kadar 2-1 yenik durumda getirdikleri mücadelede Cristian'ın golüyle büyük bir sevinç yaşadı. Golü atan Cristian, saha içinde takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevincin ardından kenara gelerek, yedek kulübesindekilerle de gol sevincini paylaştı.  -Alex'ten Volkan Demirel'e doğum günü armağanı- Beşiktaş derbisinde 60. dakikada takımı adına attığı golle skoru 1-1 eşitleyen Fenerbahçe'nin kaptanı Alex, kaleci Volkan Demirel'e doğum günü hediyesi verdi. Brezilyalı futbolcu attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla gol sevincini paylaştıktan sonra ceza alanı içinden ayrılmayan kaleci Volkan Demirel'in yanına gitti. Alex, bugün 30 yaşına giren Volkan Demirel ile de gol sevincini paylaşarak, sarı-lacivertli futbolcuya bir anlamda doğum günü hediyesi verdi.

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