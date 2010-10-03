-FENERBAHÇE PUANINI 13'E YÜKSELTTİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti. Başkent temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle, 7 maçta galibiyet sayısını 4'e yükselten sarı-lacivertli ekip, ligde ilk kez üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 6-2'lik farklı skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, bu akşam da Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu sezon lig mücadelesinde ikinci kez kalesini gole kapattı. İlk haftada Medical Park Antalyaspor karşısında kalesinde gol görmeden 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından çıktığı 5 maçta 10 gol yemişti. -NİANG COŞTURDU- Gençlerbirliği maçında bir gol atan, diğer iki golde de büyük pay sahibi olan Niang, karşılaşmada ortaya koyduğu performansla tribünleri coşturdu. Maçın 21. dakikasında Caner'in ortasında meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek, sarı-lacivertli ekibe 1-0'lık üstünlük getiren Niang'ın, 25. dakikada da soldan kaleye kadar inip altı pas içine doğru sert vurduğu topu Gençlerbirliği savunmasında Aykut kendi kalesine gönderdi. Senegalli futbolcu, 88. dakikada Andre Santos'un Gökhan Gönül'ün asistiyle attığı golde, Gökhan'a güzel bir orta yaptı. Niang attığı ilk golden sonra saha içinde arkadaşlarıyla sevinç yaşayıp yedek kulübesine gitti ve Kazım'a sarıldı. -KAZIM FORMAYI ÖPEREK GİYDİ- Uzun bir aradan sonra görev alan Fenerbahçeli futbolcu Kazım, son dakikalarda oyuna alınırken 8 numaralı formasını öptükten sonra giyip oyuna girdi. -FENERBAHÇE SON 20 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ- Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. İki takım arasında ligde yapılan son 20 maçtan sadece 1'ini başkent temsilcisi kazanabildi. İki ekip arasındaki son 20 lig maçından 14'ünü Fenerbahçe kazanırken, 5 maç berabere bitti, Gençlerbirliği bu süre içinde sadece 21 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da 1-0'lık sonuçla galip gelebilmişti. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe tribünlerinde büyük bir sevinç yaşanırken, taraftarlar kaptan Alex için ''I Love You Alex'' şeklinde tempo tuttu.