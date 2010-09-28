-FENERBAHÇE PUANINI 10'A YÜKSELTTİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon 3. galibiyetini alıp puanını 10'a yükseltti. Ligde bundan önceki son iki maçından sadece 1 puan çıkaran Fenerbahçe, iki hafta aradan sonra Kasımpaşa karşısında kazanarak 3 puana ulaştı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenilip, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon rakip sahadaki ilk 3 puanını elde etti. Sarı-lacivertliler, 2. haftada Trabzonspor, 4. haftada da Kayserispor'a rakip sahalardaki mücadelelerle yenilmişti. Kasımpaşa filelerini 6 kez havalandıran Fenerbahçe, 6 haftada gol sayısını da 17'ye yükseltti. -SAVUNMAYA ACİL MÜDAHALE- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda savunmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle, ikinci yarıda 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Savunmanın ortasında görev alan Bilica'nın yerine Yobo'yu alan Kocaman, savunmanın solundaki Andre Santos'un yerine de Caner'e görev verdi. Sarı-lacivertli ekip ikinci yarıya başlarken bu iki değişiklikle sahada yer aldı. Aykut Kocaman, takımının skoru 4-2 önde götürdüğü 81. dakikada Dia'nın yerine Stoch'u sahaya sürdü. -NİANG ''HAT-TRİCK'' YAPTI, 6 GOLE ULAŞTI- Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Niang, Kasımpaşa maçında ''hat-trick'' yaparak rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sarı-lacivertli ekibin 6-2'lik galibiyetinde büyük pay sahibi olan Niang, gol sayısını 6'ya yükselterek gol krallığında da üste çıktı. -ALEX İLK KEZ 90 DAKİKA SAHADA- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bir maçın 90 dakikasında sahada yer aldı. Medical Park Antalyaspor mücadelesinde 67. dakikada oyundan alınan, Trabzonspor maçına yedek başlayıp 75. dakikada oyuna giren, Manisaspor karşısında 81. dakikada oyundan çıkan, Kayserispor mücadelesinde ilk yarının ardından oyundan alınan, Beşiktaş maçında da 76 dakika forma giyen Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kaldı. Maçın tamamında forma giyen Alex, attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı. -VURAL, SON DAKİKALARI TRİBÜNDEN İZLEDİ- Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu, Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı maçın uzatma dakikalarında tribüne gönderdi. Maç boyunca kenarda 4. hakemin sürekli uyardığı Vural, son dakikaları yedek kulübesinin arkasındaki tribün kısmından izledi. Vural, tribüne giderken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tecrübeli teknik adamın yanına gelerek, teselli etti.