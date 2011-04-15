-FENERBAHÇE PUAN YİTİRMEK İSTEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 66 puanla lider olan Trabzonspor'un ardından 64 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, yarın ligin güçlü ekiplerinden Gaziantepspor ile yapacağı maçta, zirve yarışında puan yitirmek istemiyor. Ligde sahasında yaptığı son maçta Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde Gaziantepspor'u yenip, 3 puan almayı hedefliyor. Fenerbahçe'de Galatasaray maçında sakatlanan ve Bursaspor ile Eskişehirspor maçlarında forma giyemeyen Selçuk Şahin, hafta içi takımla birlikte çalışmalara başladı. Selçuk'un yarın takımda yer alması bekleniyor. Selçuk gibi hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Issiar Dia'nın da kadroda yer alabileceği belirtiliyor. -3 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA- Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartları bulunan Mamadou Niang, Caner Erkin ve Cristian Baroni, yarınki maçta da sarı kart görürlerse kart cezalısı olacak ve 30. haftada takımlarının deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. -OLASI 11- Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Lugano, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Stoch, Alex, Niang. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.