Fenerbahçe provada zorlanmadı

T24 - Sakaryaspor 0-3 Fenerbahçe24 Temmuz 2011Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la yaptığı maçta sahadan 3-0 galip ayrıldı.Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Semih Şentürk (pen.), 65. dakikada Miroslav Stoch ve 79. dakikada Uğur Boral kaydetti.





PENALTI OLDU IŞIKLAR GİTTİ



Müacdelenin 17. dakikasında Semih Şentürk ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi düdüğü çaldı ve penaltı kararı verdi. Tam o sırada stadın ışıkları söndü. Jeneratördeki arızanın giderilmesiyle oyun 8 dakika sonra devam etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cem Satman xx

Sakaryaspor: Harun xx (Dk. 46 Cüneyt xx), Gökhan xxx, Şaban xx (Dk. 82 Selçuk ?), Onur xx (Dk. 46 Zafer xx), Salih xx (Dk. 46 Berat xx), Yunus xx (Dk. 82 Metekan), Muharrem xx, Mesut xx (Dk. 67 Selim xx), İlkay xxx (Dk. 77 Bünyamin x), Levent xx (Dk. 57 Gazanfer xx), Yasin Görkem xx

Fenerbahçe: Mert xx (Dk. 46 Serkan xx), Emre xx (Dk. 46 Uğur xx), Stoch xxx (Dk. 67 Recep Niyaz xx), Baroni xxx, Semih xxx, Serdar xx (Dk. 46 Bekir xx), Bilica xx, Mehmet Topuz xx (Dk. 46 Özer xx), Orhan Şam xx (Dk. 82 Hasan ?), Caner xx, Dia xx (Dk. 67 Recep Berk xx)

Goller: Dk. 25 Semih, Dk. 64 Stoch, Dk. 78 Uğur (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 76 Bilica (Fenerhahçe)