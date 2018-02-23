"Fenerbahçe, Premier Lig'in Liverpool'u gibi; derbinin de favorisi"

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan dev derbi 25 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Spor yorumcusu Orhan Uluca, yaklaşan derbiyi T24 Spor'a değerlendirdi. Uluca, her iki takımın da eksi ve artılarını masaya yatırdı.

Uluca, Pepe ve Talisca'nın yokluğunda saha çıkabilecek olan futbolcular ve Beşiktaş'ın uygulaması gereken taktik hakkında şunları söyledi:

"Pepe’nin altrenatifi zaten çok yok. Orada muhtemelen Vida-Tosic ikilisi oynayacaktır. Beşiktaş’ın iç sahada oynadığını düşünürsek Talisca’nın yerine, uzun zamandır beraber oynatmadığı Tolgay’ı ve Oğuzhan’ı tercih edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı Beşiktaş, topu fazla ayağından tutarak orta saha hakimiyetini ele alıp sarı-lacivertlilerin pas organizasyonunu kırmaya çalışacaktır."

"Vagner Love ilk 11'e daha yakın"

Şenol Güneş'in forvet tercihinin Vagner Love'dan yana olacağını düşünen Uluca, "Dürüst olmak gerekirse ben Bayern Münih maçı öncesi Vagner Love’ın hazır olmadığını, Negredo’nun oynaması gerektiğini düşünüyordum. Münih karşısında sergilediği performans sonrası Love’ın bir adım öne geçtiğini düşünüyorum. Love’ın formda olduğunu düşünürsek ve orta sahayı eğer bu şekilde kurgularsa, bu oyuncuların daha fazla besleyeceği oyuncunun Vagner Love olduğunu düşünüyorum. Ben Bayern Münih maçı sonrası Vagner Love’ın biraz daha fazla ilk 11’e yakın olduğunu düşünüyorum, çok etkili bir oyun çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, puan kaybederse şampiyonluk yarışından kopar"

Fenerbahçe için beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını söyleyen Uluca, Beşiktaş'ın yenmekten başka çaresinin olmadığını şu sözlerle aktardı:

"Fenerbahçe bu maça yenilmemek üzere çıkacaktır. Burada Beşiktaş ile en kötü ihtimalle puan farkını korumak Fenerbahçe için oldukça önemli. Beşiktaş, herhangi bir puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışından kopar. Eğer Başakşehir yenerse 8 puan eder. Bu da geride kalan haftada en az 3 galibiyet gerekir demek oluyor. Aynı zamanda Fenerbahçe ve Galatasaray’la da puan farkı söz konusu olacak. Şampiyonluk yine de imkansız hale gelir demeyim ama çok çok zora girecektir Beşiktaş için. Bu maç Beşiktaş’ın kırılma maçıdır."

"Quresma ve Giuliano'nun performansı belirleyici olacaktır"

Uluca, her iki takımın adına da maç sonucunu doğrudan etkileyecek oyuncuları, "Bu maçta Ricardo Quaresma’nın performansı belirleyici olacaktır. İç saha olduğunu da düşünürsek, Quaresma, biraz formsuzluğundan sıyrılır bu maçta kendini ortaya koyarsa maçın sonucunu belirler. Fenerbahçe adına da skoru belirlemesi açısında Giuliano’nun etkili olacağını düşünüyorum. Bu tarz maçlarda Giuliano tarzı oyuncular etkileyici oluyor" sözleriyle açıkladı.

Quaresma–İsmail Köybaşı eşleşmesi

Bir önceki maçta Quaresma ile sık sık karşı karşıya gelen İsmail Köybaşı, oldukça zorlanmış ve oyundan çıkarılmıştı. Uluca, bu maçta da Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda karşı karşıya gelecek olan ikili hakkında şu sözleri söyledi:

"İsmail, bir önceki maçta Quaresma karşısında çok zorlandı fakat Quaresma’nın günden güne düşen bir performansı var. Özellikle son haftalarda… Dolayısıyla burada İsmail’in bir önceki maçtaki formsuzluğundan ziyade, Quaresma’nın yüksek formu etkili olmuştu. Şu anki performansa bakarsak, İsmail’in Quaresma’yı tutması biraz daha kolay olacaktır onun için."

"Fenerbahçe Premier Lig'in Liverpool'u gibi bir takım"

Fenerbahçe'nin büyük maçlarda çok etkili bir futbol ortağa koyduğunu ve ekstra motive olduğunu ifade eden Uluca, "Fenerbahçe bu maç için çok daha avantajlı. Bana göre Fenerbahçe, Premier Lig’in Liverpool’u gibi hedef maçları oynamasını çok iyi biliyor. Liverpool İngiltere’nin 6 büyüğüne karşı çok iyi sonuçlar alıyor genelde ama daha tahmin edilemeyen maçları kaybediyor. Fenerbahçe’ye baktığın zaman Başakşehir maçı çok iyi bir örnek. Hedef maçlar olduğu zaman Aykut Kocaman’la da birlikte etkili performanslar sergiliyor. Genel olarak baktığımızda Beşiktaş’ın formsuzluğu, Fenerbahçe’nin gittikçe yükselen performansını ve 22 maçlık yenilmezlik serisini düşününce avantajlı olan kısım sarı-lacivertliler. Bir Münih deplasmanına çıkmış, ağır yara almış, 75 dakika 10 kişi oynamış bir Beşiktaş karşısında Fenerbahçe’nin kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Beşiktaş'ta hocaya küsmüş oyuncular olabilir"

Şenol Güneş'in Bayern Münih maçında sahaya sürmediği oyunculardan faydalanacağını söyleyen Uluca, Fenerbahçe'nin kazanan taraf olma ihtimalini yüksek buldu:

"Şenol Güneş, Münih maçında sahaya sürmemiş oyunculardan bugün performans bekleyecek. Bu oyuncuların küsmemiş olması siyah-beyazlılar için çok önemli. Sonuçta Robben gibi bir futbolcu bile oynamadığı için antrenörüne maç sonu fırça attı. Çünkü bu maç tarihi bir maçtı. Ligde oynatmadığınız zaman sorun olmaz ama böylesine önemli bir Şampiyonlar Ligi maçında oynatmamak oyuncunun size karşı bir tavır almasına sebep olabilir. Oğuzhan’ın ayrı, Tolgay’ın ayrı, diğerlerinin çok ayrı küskünlükleri olabilir. Nereden bakarsak bakalım Fenerbahçe bu maç için deplasmanda oynamasına rağmen benim için favori olan taraf."