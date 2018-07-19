Fenerbahçe, Premier Lig ekibini farklı mağlup etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi çıktığı üçüncü hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yendi.

Fransa'nın Evian kasabasındaki Joseph Moynat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paula'nın 28. Hasan Ali Kaldırım'ın ise 43. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 75. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle farkı üçe çıkardı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Santraforsuz 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sahaya esas mevkisi santrfor olmayan bir ilk 11'le çıktı.

Roberto Soldado'nun sakatlığı, Jose Fernandao'nun ise takımdan ayrılması nedeniyle santrfor bölgesinde sıkıntı yaşayan Hollandalı teknik adam, Fulham karşısında ileri uçta Giuliano'yu görevlendirdi.

Sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkan Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım dörtlüsü görev aldı. Orta sahada Josef de Souza, Mehmet Topal, Eljif Elmas'a şans veren Cocu, kanatlarda ise Aatıf Chahechouhe ve Alper Potuk'u ileri uçta da Giuliano'yu oynattı.

Fenerbahçe'de maçın ikinci yarısında Carlos Kameni, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Ozan Tufan, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Samet Karakoç, Salih Uçan ve Serhat Kot oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu da ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Eksikler

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu karşılaşmada eksik futbolcuları vardı. Hafif ağrıları bulunan Mehmet Ekici ile ayağında burkulma meydana gelen Mathieu Valbuena, teknik direktör Phillip Cocu tarafından riske edilmedi.

Kampa sonradan katılan Nabil Dirar, soğuk algınlığı bulunan Erten Ersu ve kas ağrıları olan Yiğithan Güveli de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe feribotla maça geldi

Fenerbahçe, karşılaşmayı oynamak için Lozan'dan feribotla Evian'a geldi.

Lozan'dan Leman Gölü'nün diğer yakasında Fransız topraklarında bulunan Evian kasabasına feribotla gelen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.

Kamp sona erdi

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ilk yurtdışı kampı sona erdi. İsviçre'de 9 günlük kampı tamamlayan sarı-lacivertliler, bu gece İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda taraftarının önüne çıkarak Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçı yapacak.

Yaklaşık 500 taraftar izledi

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını Fransa'nın Evian kasabasında da yalnız bırakmadı.

Fulham ile oynanan hazırlık maçına gelen yaklaşık 500 kadar taraftar, sarı-lacivertli ekibe destek olurken, çok az sayıdaki Fulham taraftarı da takımlarına destek verdi.