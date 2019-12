-FENERBAHÇE: POLİSTEN ÖNLEM ALMASINI TALEP ETTİK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, her maçta olduğu gibi Shakhtar Donetsk karşılaşmasında da İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunularak, her tür güvenlik önlemlerinin polis tarafından alınmasının talep edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede Shakhtar Donetsk ile oynanan ve taraftarların sahaya girmesi üzerine tamamlanamayan özel müsabaka ile ilgili son derece çirkin bir takım iddiaların öne sürüldüğü belirtilerek, ''Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tüm spor kamuoyunca malum olduğu üzere, stadyumlarda küfür ve kötü tezahürat başta olmak üzere her tür saha ve seyirci olayına karşı bugüne dek en etkili tedbirleri uygulamış bir yönetimdir. Yönetimimizin bugüne dek taraflı tarafsız herkesçe takdir edilen bu tutumunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir ve olamaz da'' ifadesi kullanıldı. Yine aynı gazetede yapılan bir haberde de yönetimin stat içerisine polis istemediği şeklinde bir durumdan bahsedildiği ve bunun da adı açıklanmayan bir emniyet yetkilisine dayandırıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: ''Ekte görülen yazıdan da anlaşılacağı üzere, kulübümüz her maçta olduğu gibi bu maçta da İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunarak takımların stadyuma geliş gidişlerinden stadyum içerisine kadar her tür güvenlik önlemlerinin polis tarafından alınmasını talep etmiştir. Yine bu başvurumuza istinaden de İstanbul Valiliği yazı ile talebimize yanıt vermiş ve gerekli önlemleri almıştır.'' Açıklamanın altına da kulübün İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazı ile İstanbul Valiliğinin verdiği yanıtın yer aldığı yazının kopyaları konuldu.