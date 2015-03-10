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Spor

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe 'çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

10 Mart 2015 13:49

Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.03.2015 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile Yayın Talimatının 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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