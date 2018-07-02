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Spor

Fenerbahçe, peşinde olduğu Bamba'yı Lille'e kaptırdı

Lille, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jonathan Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

02 Temmuz 2018 16:51

Fenerbahçe transfer haberleri arasında günlerdir ismi öne çıkan Jonathan Bamba'nın Lille ile anlaştığı resmen açıklandı.

Fenerbahçe'nin transferde ilgilendiği iddia edilen Fransa Ligi'nde Saint Etienne forması giyen Jonathan Bamba, resmen Lille'e transfer oldu. Fransız kulübünen yapılan açıklamada genç kanat oyuncusuyla 5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Jonathan Bamba kimdir?

1996 doğumlu Jonathan Bamba, Fransız bir oyuncu.  Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro civarında görülüyor. Kariyeri boyunca  Saint-Etienne'de yetişen ve forma giyen Bamba, geçtiğimiz sezonlarda Angers, Sint Triuden ve Paris FC takımlarına da kiralanmıştı. Bu sezon takımında düzenli forma şansı yakalayan Jonathan Bamba, 31 maçta 7 gol atıp 7 asist üretti.

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