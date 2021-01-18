Fenerbahçe, Perotti hakkında kararını verdi

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Diego Perotti'nin ameliyat edilmesine karar verildi. Son olarak 29 Kasım'da Kadıköy'deki Beşiktaş mücadelesinde görev yapan Arjantinli oyuncu, bugün Finlandiya'ya gidecek.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da Perotti'nin durumuna 1 hafta içinde karar verileceğini açıklamıştı.
Oyuncunun durumuyla ilgili menajeriyle görüştüklerini vurgulayan Belözoğlu "Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon sarı lacivertli formayla 4 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol attı.