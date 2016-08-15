Fenerbahçe Pereira'yla resmen yollarını ayırdı; FIFA ve CAS'a gideceğiz dedi

Fenerbahçe Pereira ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Futbol A Takımımız Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan sözleşmemiz bugün itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesindeki duyuruda şöyle denildi:

Bilindiği üzere, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile kulübümüz arasında karşılıklı hak ve görevleri düzenleyen bir sözleşme mevcuttur.



13.08.2016 tarihinde Teknik Direktörümüz, kulübe haber vermeksizin tüm yardımcıları ile birlikte ülkemizden ayrılmış ve o gün yapılan antrenmana kaleci antrenörü Paulo Orlandoni dışında katılan olmamıştır. Yine aynı gün Vitor Pereira, Portekiz basınına kulübümüz hakkında olumsuz açıklamalarda bulunmuştur.



Vitor Pereira ile sezon başında; yeni sezona dair, takım formasyonuna uygun transfer planlaması yapılmış ve bu plana uygun transferler yapılmıştır. Yine sezon başında önceki sezonda futbolcularda tespit edilen aerobik ve anaerobik kapasite ve temel kuvvet ile ilgili eksiklikleri gidermek amacıyla düzenli performans testleri yapılması kararlaştırılmış ve sezon başında ilk ölçümler yapılmıştır.



Mevcut formasyona uygun yapılan transferlerin ardından teknik direktörümüz bambaşka bir oyun formatını denemiş ve bu format ile UCL maçlarına çıkılmıştır. Bu çelişkinin sebep olduğu sonuçlar kamuoyunun malumudur. Yine bu süreçte performans testlerinin yapılması ve bilimsel verilerin toplanması teknik direktörümüz tarafından engellenmiş, bunun üzerine sözleşme hükümleri tatbik edilerek ilgili testler yaptırtılmıştır.



Ortaya çıkan verilerin sebepleri ve giderilmesi hususundaki düşünceleri teknik direktörden yazılı olarak sorulmuş, bunun üzerine teknik direktör ülkesine dönmeyi ve maddi gerçek hilafına sebepler ileri sürmeyi tercih etmiştir.



Takımımızın maç takvimi göz önünde bulundurularak teknik direktör Vitor Pereira’ya bir süre verilmesi ve kendisinin sözleşmeye uygun davranmasının istenmesi bu aşamada artık herhangi bir hukuki yarar sağlamayacağından mevcut sözleşme tarafımızca tek taraflı olarak fesih edilmiştir.



Süreç bu aşamadan itibaren FIFA ve CAS önünde çözüme kavuşturulacaktır.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Dick Advocaat ile görüşüyor. Hollandalı teknik adamın avukatları da görüşmeleri doğrularken, Advocaat'ın milli takımdaki görevini de bırakması anlaşma ihtimalini kuvvetlendirdi.

Sarı lacivertli yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giderek yeni teknik direktörlük görevi için görüşmeleri yapmıştı.