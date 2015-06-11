Fenerbahçe, Pereira ile 2 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarını resmen sonuçlandırdı. Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen başladı! Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Portekizli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yollanan açıklamada "Teknik direktör Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları için sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Pereira için bugün saat 17.00'de imza töreni yapılacak.