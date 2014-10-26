Fenerbahçe penaltılarla galibiyete ulaştı

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. 50. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltısıyla öne geçen sarı lacivertlilere 80'de Antal cevap verdi. 86'da Dirk Kuyt, yine penaltıdan skoru ilan etti: 2-1.

Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'e Diego, Emenike ve Caner'i almazken, Webo, Hasan Ali Kaldırım ve Alper ilk 11'de yer aldı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetti.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Kadlec, Hasan Ali Kaldırım, Meireles, Emre Belözoğlu (Dk. 72 Diego), Alper Potuk, Kuyt, Sow (Dk. 82 Emenike), Webo (Dk. 67 Caner Erkin)

Gençlerbirliği: Dahlin, Hakan Aslantaş, Ahmet Yılmaz Çalık, Sedat Bayrak (Dk. 58 Guido Koçer), Tosic, Mervan Çelik, Petrovic (Dk. 77 Antal), Doğa Kaya, Uğur Çiftçi, İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Nizamettin Çalışkan), Stancu

Goller: Dk. 50 Emre Belözoğlu (penaltıdan), Dk. 86 Kuyt (penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 81 Antal (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 36 Tosic, Sedat Bayrak (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 54 Doğa Kaya, Dk. 79 Uğur Çiftçi, Dk. 90+3 Ramazan Köse (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği), Dk. 69 Alper Potuk, Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Tribünler boş kaldı

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki karşılaşmada tribünlerde yaklaşık 15 bin taraftar yer alırken özellikle kale arkası tribünlerindeki boşluklar dikkat çekti.

Emre iki idmanla sahada

Fenerbahçe’de Galatasaray karşılaşmasında sakatlandığı için oyunu terk eden Emre Belözoğlu Perşembe ve Cuma günü antrenmana çıktıktan sonra dün takımının başında kaptan olarak sahadaydı.

Maç öncesi müzik yayını yapılmadı

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı. Bunun nedeni ise maç öncesi yapılan anons ile açıklandı. Hakkari’de hain bir pusu sonrası için şehit olan 3 askerimiz için Fenerbahçe yönetimi müzik yayını yapılmaması kararı aldı ve bu karar uygulandı. Taraftarlar bu anons üzerine şehitler ölmez vatan bölünmez tezahüratı yaptılar…

Ersun Yanal tezahüratları

Gençlerbirliği'nin 81. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından tribünlerdeki bazı Fenerbahçe taraftarları, "Ersun Yanal" diye tezahürat yaptı.

İsmail Kartal'a koştular

Fenerbahçe’nin Kuyt ile bulduğu 2. Gol sonrası tüm futbolular İsmail Kartal’a doğru koştu. Tribünlerin bir kısmının "Ersun Yanal" diye bağırmasının ardı