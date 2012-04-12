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Spor

Fenerbahçe penaltılarda kazandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi.

12 Nisan 2012 02:37

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Fenerbahçe, Kayserispor'u penaltılarda 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

 
Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 11. dakikada Kayserispor geliştirdi. 
 
Bu dakikada Fenerbahçe ceza alanı önünde topla buluşan Kujovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
 
14. dakikada sol taraftan Fenerbahçe ceza alanına giren Ambrabat'ın vuruşunda, defans oyuncularına çarpan top kornere gitti.
 
20. dakikada Troisi'nin Fenerbahçe defans oyuncularının arkasına attığı topla ceza alanında buluşan Furkan'ın vuruşunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan korner atışında sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
 
33. dakikada Amrabat, Fenerbahçe ceza alanının solundan topu uygun durumdaki Kujovic'e çıkardı. Gökhan, son anda araya girerek topu kornere attı ve tehlikeyi önledi.
 
37. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada ilk gol tehlikesini yaratabildi. Bu dakikada Caner, topu Gökhan'a aktardı. Bu futbolcu Kayserispor ceza alanının sağından kafayla meşin yuvarlağı uygun durumdaki Sow'a gönderdi. Sow'un kafayla yaptığı vuruşt, top az farkla auta çıktı.
 
43. dakikada Kayserispor'un golü geldi. Fenerbahçe, Kayserispor ceza alanında gol ararken topu kapan Furkan, meşin yuvarlağı Baroni'ye rağmen hızla rakip ceza alanının önüne kadar taşıdı ve Amrabat'a aktardı. Bu futbolcu, Fenerbahçe defans oyuncularının arasından yaptığı plase vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
 
Maçın ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 

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