Fenerbahçe Peace Cup'a katılacak

Katılımcıları arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu Peace Cup 2009'un grup kuraları çekildi. 24 Temmuz-2 Ağustos günleri arasında Sevilla'da düzenlenecek turnuvada D grubunda yer alan sarı-lacivertliler Fransa'dan Lyon, Portekiz'den Porto ile mücadele edecek.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Peace Cup'a Avrupa, Güney Amerika ve Asya'dan 12 takım katılacak.



Uluslararası futbolun en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olarak kabul edilen Peace Cup daha önce 3 kez Güney Kore'de gerçekleştirilmişti.



24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Sevilla, Malaga, Jerez, Madrid ve Huelva şehirlerinde oynanacak maçların grup kurası çekildi.



A Grubu’nda İspanya'dan Sevilla, İtalya'dan Juventus ve Güney Koreden Seongam, B Grubu’nda İspanya'dan Real Madrid, Ekvator'dan Quito, Suudia Arabistan'dan Al İttahad, C Grubu’nda İspanya'dan Malaga, İngiltere'den Aston Villa ve İskoçya'dan Celtic, D Grubu’nda da Fenerbahçe ile birlikte Fransa'dan Lyon, Portekiz'den De Porto mücadele edecek.



Kura çekiminde Lyon'un Brezilyalı eski golcüsü Sonny Anderson temsil ederken, Real Madrid adına da sportif direktör Predrag Mijatovic yer aldı.



Grup kuralarına katılmasına karşın Fenerbahçe'nin turnuvada yer alıp almayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Sarı-lacivertliler Turkcell Süper Lig’in sonundaki yerine göre Avrupa Kupaları’nda ön eleme turu oynamak zorunda kalırsa, turnuvadan çekilecek.



