T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Pazar günü yapacağı basın toplantısını erteledi İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2012 00:45

-Fenerbahçe Pazar günü yapacağı basın toplantısını erteledi İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle 15 Ocak Pazar günü yapacağı basın toplantısını ileri bir tarihe bıraktı.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulunun spor kamuoyunu yakından ilgilendiren konular hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenleyeceği basın toplantısının ertelendiği belirtilerek, ''Daha önce 15 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 tribününde yapılacağı duyurulan yönetim kurulumuzun basın toplantısı, bu akşam saatlerinde aldığımız değerli büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'i kaybettiğimize dair acı haber üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu toplantının tarihi daha sonra duyurulacaktır'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24