-Fenerbahçe Pazar günü yapacağı basın toplantısını erteledi İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatı nedeniyle 15 Ocak Pazar günü yapacağı basın toplantısını ileri bir tarihe bıraktı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulunun spor kamuoyunu yakından ilgilendiren konular hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenleyeceği basın toplantısının ertelendiği belirtilerek, ''Daha önce 15 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 tribününde yapılacağı duyurulan yönetim kurulumuzun basın toplantısı, bu akşam saatlerinde aldığımız değerli büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'i kaybettiğimize dair acı haber üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu toplantının tarihi daha sonra duyurulacaktır'' denildi.