T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe pas ve yan top çalıştı

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü

05 Temmuz 2018 22:09

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu\'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30\'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA FenerbahçeCan Bartu TesisleriPhillip CocuArdındanPasSarılacivertliler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24