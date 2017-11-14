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Spor

Fenerbahçe pas çalıştı

İSTANBUL / DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12

14 Kasım 2017 20:37

İSTANBUL / DHA

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 12. haftasında Demir Grup Sivasspor\'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00\'da başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü.
Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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