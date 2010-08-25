-FENERBAHÇE, PAOK'U AĞIRLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İstanbul'da Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 168. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 167 maçın 57'sini kazanırken, 29 beraberlik, 81 yenilgi aldı. Rakip filelere 207 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 269 gol gördü. Geçen sezona kadar UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne dek 67 maça çıkan sarı-lacivertli ekip 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 29 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerini 92 kez havalandıran sarı lacivertliler, kalesinde 102 gol gördü. -EN İYİ DERECESİ SON 32 TAKIMDA YER ALMAK- Avrupa kupaları mücadelesinde en başarılı sezonunu, Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığı 2007-2008 sezonununda geçiren Fenerbahçe'nin, UEFA arenasındaki en iyi derecesi son 32 takım arasına kalmak oldu. 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. turdaki grupta 3. sırada yer alıp yoluna UEFA'da devam eden sarı lacivertliler, 3. turda (32'ler turu) kupaya veda etti. 2006-2007 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçemeyerek UEFA'ya giden Fenerbahçe, 1. turdan başladığı mücadelede, 2. turdaki grubu da geçip 3. tura yükselmesine rağmen kupaya yine bu turda veda etti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne son katılımında geçen sezon, Fransa'nın Lille takımı karşısında 32'ler turunda elendi. Fenerbahçe, UEFA'da bugüne dek katıldığı 5 eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 eleme turunda rakiplerine üstünlük kurarak, tur atladı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında toplamda ise bugüne dek 14 kez katıldığı eleme mücadelelerine, sadece Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez takıldı. Eleme mücadelelerinde genelde başarılı bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımına elendi. 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda'nın Feyenoord takımına elenen Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı karşısında turu geçememişti. -EVİNDE YAPTIĞI MAÇLAR- Fenerbahçe, bugüne dek evinde yaptığı 82 karşılaşmada 40 galibiyet, 28 yenilgi alırken, 14 kez de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı maçlarda toplam 123 gol atarken, kalesinde 97 gol gördü. Bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Young Boys takımına kendi sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, kupaya veda etti. Avrupa'da mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-0 yenildikleri PAOK'u İstanbul'da seyircisinin desteğiyle geçerek, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.