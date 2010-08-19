Fenerbahçe, PAOK deplasmanında

T24- Fenerbahçe ile Yunanistan'ın PAOK takımları, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Selanik'te karşı karşıya geliyor.





Toumba Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak ve kupada gruplara kalacak ekip belli olacak.



Avrupa'daki 167. maç



Fenerbahçe, PAOK maçıyla Avrupa kupalarındaki 167. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 166 maçın 57'sini kazanırken, 29 beraberlik, 80 yenilgi aldı. Rakip filelere 207 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 268 gol gördü.



Deplasman karnesi zayıf



Fenerbahçe'nın PAOK sınavı, sarı-lacivertlilerin Avrupa arenasındaki 85. deplasman maçı olacak. Kupalardaki son deplasman maçında bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, bugüne dek 84 deplasman maçında 17 kez kazanırken, 15 beraberlik, 52 de yenilgi aldı.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: Volkan Demirel (Mert Günok), Gökhan Gönül, Lugano, İlhan, Andre Santos, Mehmet Topuz, Cristian, Emre, Özer (Caner), Alex, Semih.





PAOK: Kresic, Boussaidi, Contreras, Malezas, Lino, Vieirinha, Vitolo, Garcia, Sorlin, Ivic, Salpingidis



