Fenerbahçe, Panathinaikos'u yendi

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 1. Tur (A) Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 73-64 yendi.
Fenerbahçe Ülker, 1. periyotu 19-17 önde geçti.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 42-29 önde tamamladı.
İkinci yarıya iyi giren Fenerbahçe Ülker son çeyreğe 58-41 önde girdi.
Son periyota tutuk başlayan Fenerbahçe Ülker karşılaşmayı 73-64 kazandı.
(A) Grubu'ndaki ilk iki maçında BC Khimki'yi 92-80, Union Olimpija'yı 81-75 yenen, üçüncü maçında Real Madrid'e 83-75 yenilen Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos karşısında da 73-64'lük skorla galip geldi.