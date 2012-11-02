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Spor

Fenerbahçe, Panathinaikos'u yendi

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 73-64 yendi

02 Kasım 2012 01:48

 

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 1. Tur (A) Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 73-64 yendi.
 
Fenerbahçe Ülker, 1. periyotu 19-17 önde geçti.
 
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 42-29 önde tamamladı.
 
İkinci yarıya iyi giren Fenerbahçe Ülker son çeyreğe 58-41 önde girdi.
 
Son periyota tutuk başlayan Fenerbahçe Ülker karşılaşmayı 73-64 kazandı.
 
(A) Grubu'ndaki ilk iki maçında BC Khimki'yi 92-80, Union Olimpija'yı 81-75 yenen, üçüncü maçında Real Madrid'e 83-75 yenilen Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos karşısında da 73-64'lük skorla galip geldi.  
 

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