Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 18 Koronavirüs vakası

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda gelişim takımı da dahil olmak üzere 14 oyuncu ve 4 personelin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.