Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA EuroLeague'de üçüncü oldu. Sarı lacivertli ekip rakibini 58-64'lük skorla yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'de Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı da izledi.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde sarı-lacivertli takıma madalyalarını Başkan Ali Koç takdim etti.