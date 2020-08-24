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Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'da Koronavirüs vakası

24 Ağustos 2020 21:11

Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda teknik ekipten bir çalışanın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Teknik ekipten bir çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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