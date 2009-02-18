Fenerbahçe özlemi gidermek istiyor

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finalde birbiriyle eşleşen Fenerbahçe ile Sivasspor'un yöneticileri iddialı açıklamalar yaptı.



Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından birlikte basın mensuplarına açıklama yapan yöneticilerden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Tahir Perek, kupayı uzun zamandır kazanamadıklarını belirterek, "Bizim kupa özlemimiz var. Bu sene şampiyon olup bu özlemi sonlandırmak istiyoruz" dedi.



Sivasspor'u kardeş takım olarak gördüklerini vurgulayan Perek, "Biz onlarla finalde karşılaşmak istiyorduk. Bizim için erken final oldu. İlk maçın kendi sahamızda olması avantaj. Çünkü Sivas soğuk bir şehir. İkinci maçta hava şartları orada daha iyi olur. Şampiyon olacaksak her takımı yenmek zorundayız. Penaltılarla bile olsa Sivasspor'u geçip finale kalmak istiyoruz" diyekonuştu.



Perek, kura çekiminin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bana göre talihsiz bir kura oldu. İki türlü. Biz Sivasspor ile finalde oynamak istiyorduk, ikincisi Sivasspor güçlü ve lider bir takım. Biz de güçlüyüz. Gün geçtikte performansımız artıyor. Sivasspor kardeş kulübümüz, ama futbolda kardeşlikten çok galibiyet önemli. İnşallah finale kalırız" ifadelerini kullandı.

