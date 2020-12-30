Fenerbahçe Ozan Tufan'ın test sonucunu bekliyor

Fenerbahçe'de bu sezon iyi bir performans gösteren Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Koronavirüs'e yakalandığını açıklamıştı. Ozan'ın bugün yaptıracağı test sonucuna göre bu hafta forma giyip giymeyeceği belli olacak.

Başarılı futbolcu, geçen hafta çarşamba günü oynanan Başakşehir maçını kaçırmıştı. Fenerbahçe hafta sonunu bay geçti. Ozan, bugün bir kez daha Koronavirüs testi için örnek verecek. Sonuç pozitif çıkarsa, orta saha oyuncusunun karantina süreci davam edecek.

Pazartesi oynayabilir

Ozan Tufan’ın testi negatif sonuç verirse, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde oynama şansı belirecek. Ancak bunun için doktorların onay vermesi gerek. 25 yaşındaki oyuncu, hastalık sürecinde hafif nefes darlığı yaşadı. Ozan ayrıca bu süreçte gerekli antrenmanı da yapamadı. Bu nedenle detaylı bir muayeneden geçirilecek olan Ozan’ın Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağı, bu kontrolün sonucunda belli olacak.