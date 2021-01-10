Fenerbahçe, Ozan Tufan için 15 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Avrupa takımlarının odağında olan orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmamaya karar verdi.

Ocak ayının gelmesiyle transferde hareketli günler yaşanıyor. Daha önce İngiliz ekipleri West Bromwich ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı orta saha oyuncusu için son olarak Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-lacivertliler ise Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

(Takvim)

Şimdiden geçen sezonu yakalamak üzere

Geçen sezon 33 maçta 6 gol, 6 asistlik katkı yapan Ozan, bu sezon ise ligde 15 maçta 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Geçen sezonki istatistiklerine yaklaştı. (Takvim)

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