T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Otokoç ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımı forma göğüs reklamı ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A

19 Ekim 2018 20:43

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımı forma göğüs reklamı ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Sarı lacivertli kulübün açıklamasında, 2018-2019 sezonu için sözleşme bedeli olarak kulübe 35 milyon 500 bin TL artı KDV ödeneceği kaydedildi.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, \"Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv A.Ş. ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır\" denildi.
Sponsorluk lansmanı; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Otokoç Otomotiv yöneticileri ve Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark Servodidio’nun katılımları ile 1 Kasım Perşembe günü düzenlenecek basın toplantısı ile gerçekleştirilecek.
Öte yandan sarı lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da AVIS sponsorlu forma ile mücadele edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFenerbahçe Spor KulübüAVISOtokoç OtomotivSarıTLKDVKulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu KAPFutbolTL+KDVSponsorlukAli KoçAvis Budget Group Uluslararası Başkanı Mark ServodidionunKasım PerşembeSpor Toto Süper Lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24