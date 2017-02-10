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Spor

"Fenerbahçe otobüsüne saldırıyı soruşturan amir ByLock'çu" iddiası

Amirin 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi

10 Şubat 2017 12:03

Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan kafileye yönelik 4 Nisan 2015 tarihindeki saldırıyı soruşturan emniyet amirinin  telefonunda 'ByLock' uygulaması çıktığı öne sürüldü.

Habertürk Spor Servisi'nin haberine göre, Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen saldırının ardından olayı soruşturan birimin başındaki Komiser Yardımcısı Hüdai O.'nun telefonunda ByLock uygulaması bulundu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Hüdai O. Hakkında hazırladığı iddianamede, silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.

Dosya kapsamında Hüdai O.nun yanı sıra Ali A., Murat S., Yakup D., Ömer K., Serdar Y. adlı rütbeli polislerin birlikte yargılanacağı ortaya çıktı.

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