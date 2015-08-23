Fenerbahçe, otobüs saldırısının ardından ilk kez Rizespor karşısında

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaşadığı silahlı saldırının ardından ilk kez Rize deplasmanına gidiyor. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı hedefliyor.

Sezona Eskişehirspor galibiyetiyle başlayan ve Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Atromitos'u deplasmanda tek golle geçen sarı-lacivertliler, Rizespor'a konuk oluyor.

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde iki eksik bulunuyor. Kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlığı devam eden Gökhan Gönül, takımlarının Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetle lige başlayan Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Rize temsilcisi ise sahasında oynayacağı ilk maçı kazanmak için mücadele edecek.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında saat 21.45'te Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Itandje, Orhan, Viera, Oboabona, Eren, Koray, Robin, A.İlhan, Deniz, Chevalier ve Kweuke

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Nani, Josef, Meireles, Diego, Fernandao ve Sow

Nani ve Cüneyt Çakır yeniden aynı sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Nani ile FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 5 Mart 2013 tarihinde oynanan Manchester United-Real Madrid maçından sonra ilk kez birlikte sahada yer alacak.

Portekizli oyuncu Manchester United forması giyerken, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'le oynadıkları ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kırmızı kart görmüştü.

İngiliz temsilcisi tur için gerekli olan skoru (1-0) yakalamışken, maçın 56. dakikasında Cüneyt Çakır, bir pozisyon sonrası Nani'ye direkt kırmızı kart çıkarmıştı. İngiliz ekibinin elendiği maçtan sonra Çakır'ın kararı başta Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Yaklaşık 2,5 yıl önce oynanan maçtan sonra Cüneyt Çakır, ilk defa Nani'nin forma giydiği bir takımın maçını yönetecek.