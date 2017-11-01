Fenerbahçe, Osmanlıspor'a bileniyor

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 11\'inci hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.