T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Osmanlıspor'a bileniyor

İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 11'inci hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

01 Kasım 2017 22:43

İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 11\'inci hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Süper LigOsmanlısporFenerbahçeCan Bartu TesisleriTeknikAykut KocamanKoşuAntrenmanSarılacivertliler Osmanlıspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24