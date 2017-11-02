Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Osmanlıspor\'a konuk olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan çalışma saat 16.00’da başlayıp, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak, Ankara’ya gidecek