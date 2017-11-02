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Spor

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 11'inci haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam etti

02 Kasım 2017 22:03

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Osmanlıspor\'a konuk olacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan çalışma saat 16.00’da başlayıp, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak, Ankara’ya gidecek

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