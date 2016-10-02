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Spor

Fenerbahçe Osmanlı deplasmanından puan kaybıyla döndü; 1-1

Sarı lacivertlilerde sakat olan Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda, Beşiktaş'tan transfer edilen İsmail Köybaşı ilk kez 11'de sahaya çıktı

02 Ekim 2016 22:06

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. 9.dakikada Volkan Demirel'in Regattin'i düşürmesiyle penaltı kazanan Osmanlıspor N'Diaye'nin golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda oyuna giren van Persie 55.dakikada bu sezonki ilk golünü atarak Ankara'da 1 puanı zor kurtardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 8 puanla 9.sırada yer alırken Osmanlıspor puanını 10'a çıkararak 6.sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta sözleşmesi bittikten sonra kadrosuna kattığı İsmail Köybaşı, bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İki takım sahaya şu 11’lerle çıktı:

Osmanlıspor:

Karcemarkas, Koray, Numan, Prochazka, M.Bayır, Musa, Mehmet Güven, Umar, N'Diaye, Regattin, Diabate

Fenerbahçe:

Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener, Kjaer, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Volkan Şen, Emenike

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