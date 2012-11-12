Fenerbahçe, Ordu'yu rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Orduspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi Moussa Sow ve Sezer Öztürk'ün golleriyle 2-1 kazandı. Oyuna sonradan giren Sezer Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attıktan sonra gözyaşlarını tutamazken Moussa Sow futboluyla taraftardan büyük alkış aldı. Sarı lacivertlilerin 3 topu da direkten döndü.

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Fenerbahçe, 11. dakikada Moussa Sow'un harika golüyle 1-0 öne geçti. Sarı lacivertliler kalan dakikalarda yakaladığı birçok net gol pozisyonunu değerlendiremezken oyuna 76. dakikada dahil olan Sezer Öztürk, 85. dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Ordusporlu Şamil'in kafasıyla skor 2-1'e gelirken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Sezer, sarı lacivertli formayla ilk resmi golünü atarken gol sonrası sevincinde gözyaşlarını tutamadı.

Liderle fark 3'e indi

Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip puanını 19 yaparken Mersin İdman Yurdu karşısında puan kaybeden lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Orduspor ise 17 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına konuk olurken Orduspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Krasic 18'e alınmadı

Fenerbahçe'de son dönemde performansında düşüş olan Milos Krasic, Orduspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Krasic, bu sezon ligin 3. haftasındaki Sivasspor ve 4. haftasındaki Mersin İdmanyurdu maçlarında sakatlığı, 5. haftadaki Trabzonspor maçında da sakatlığının ardından hazır olmadığı için kadroda yer almadı. Ligin 10. haftasındaki Akhisar Beldiyespor maçında kadroda bulunmayan Krasic, bu akşamla birlikte 5. kez kadroda olmadı.

Sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan ancak eksikleri bulunan Egemen Korkmaz ile Mehmet Topuz da 18 kişilik kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli takımda Semih Şentürk, Orhan Şam, Özgür Çek ve Salih Uçan da maç kadrosunda bulunmayan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe ligde '12. Adam' ile buluştu

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle bu sezon ligde iç sahadaki ilk 5 maçını, kadınlar ve 12 yaş ve altı çocukların bulunduğu tribünler önünde oynayan Fenerbahçe, Orduspor maçıyla bu sezon ilk kez bütün taraftarlarının bulunduğu tribünlere karşı sahaya çıktı.

Bu sezon Gaziantepspor (3-0), Mersin İdmanyurdu (2-1), Trabzonspor (0-0), Beşiktaş (3-0) ve Medical Park Antalyaspor (1-3) maçlarını kadınlar ve çocukların doldurduğu tribünlere karşı oynayan sarı-lacivertli ekip, 11. haftadaki Orduspor maçıyla ligde tüm taraftarına kavuştu.

Taraftarlar maç öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Önce takım halinde futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar ardından da futbolcuları tek tek çağırarak, destek verdiler.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü doldu.

Cristian, Süper Lig'de 'Dalya' dedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Cristian Baroni, Orduspor mücadelesiyle ligde 100. maçına çıktı.

Sarı-lacivertli takımda 4. sezonunu geçiren Brezilyalı oyuncu, bugüne dek çıktığı 99 maçta takımı adına 12 gol kaydetti.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 2009-2010'da 25 maçta forma giyen Cristian, 3 gol attı. 2010-2011 sezonunu 28 maçla tamamlayan ancak golü bulunmayan Brezilyalı, geçen sezon 38 maçta sahada yer alıp, 8 gole de imzasını attı. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sezon geride kalan 10 haftalık bölümde 8 maçta görev alıp, 1 gol kaydetti.