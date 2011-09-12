-Fenerbahçe, Orduspor maçına hazır İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Fenerbahçe, yarın Orduspor ile yapacağı Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 1 saat 20 dakika süren basına kapalı antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları ile minyatür kale maç yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Serdar Kesimal, Gökhan Gönül ve Orhan Şam'ın tedavilerine devam edilirken, Emre Belözoğlu ve Recep Niyaz bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.