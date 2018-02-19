Fenerbahçe Orduevi davası: 4 rütbeliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Özden ATİK / İSTANBUL,(DHA)

FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 4 zırhlı askeri araçla Fenerbahçe Orduevi\'ni basmaya giden 1\'i üsteğmen, 3\'ü uzman çavuş 40 askerin yargılandığı darbeye teşebbüs davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 4 rütbeli için \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken; 36 er hakkında ise beraat istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 5\'inci celseye, tutuklu sanık Kayhan Korkmaz getirilirken; tutuksuz sanıklar Faruk Yüksel, Salim Savtur, Fahri Sivri ve Recai Yeğen katıldı. Müdahil kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları ve sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından Savcı Onur Ekinci esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

MÜTALAAYA KARŞI BEYANLAR İÇİN TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Mütalaada eski üsteğmen Kayhan Korkmaz ile uzman çavuşlar Fahri Sivri, Recai Yeğen ve Faruk Yüksel\'in \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, 36 er hakkında ise suça iradi olarak katıldıkları tespit edilemediği gerekçesiyle beraatlerini talep etti. Tutuklu sanık Kayhan Korkmaz\'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, askerlerin Fenerbahçe Orduevi\'ne 4 adet uçaksavar silahı, 6 adet MG-3 ağır makineli tüfek, ile 30 adet de piyade tüfeği ve bu silahlara ait 4 bin 500 adet fişekle gittikleri ifade ediliyor. Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul\'a gelen rütbeli askeri personellerin genellikle Fenerbahçe Orduevi\'nde konakladıklarına dikkat çekilen iddianamede, \"Olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevi\'nin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı\" belirtiliyor.

