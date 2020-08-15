Fenerbahçe, Onyekuru için Monaco ile temasa geçti

Fenerbahçe, Galatasaray formasıyla çok başarılı bir performans gösteren yıldız kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralamak istiyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre kanarya, Nijeryalı oyuncu için Monaco ile temasa geçti, kiralama teklifinde bulundu.

Fransızlar, ilk etapta bu futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyordu ancak Fenerbahçe'nin ısrarlı tavrı nedeniyle görüşmeleri kesmedi. Onyekuru için düşünülen formül, iki yıllığına kiralama. Fenerbahçe'nin her yıl için 2 milyon Euro ödemeyi teklif ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdi; 1.5 milyon Euro garanti ücret önerildi.