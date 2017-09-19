Fenerbahçe önemli bir yetenek kazandı 

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Fenerbahçe\'nin 17 yaşındaki transferi Eljif Elmas\'ın soyadı gibi futbolda parlaması için önünde engel kalmadı.

27 Eylül\'de 18 yaşına girecek olan Makedon oyuncu, Türkiye\'deki transfer dönemini ise 20 günlük fark ile kaçırmıştı.

FIFA\'ya taşınan ve karar beklenen konu için FIFA\'dan müjdeli haber geldi.

Transfer tescil dönemi bittikten sonra 18 yaşına giren Eljif Elmas için artık engel yok.

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada 27 Eylül 1999 doğumlu oyuncu için şöyle denildi:

\"Futbolcumuz Eljif Elmas\'ın yaşı dolayısıyla FIFA\'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.

Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu\'na iletilmiştir.\"

ÖZGÜVEN, KARARLILIK, YETENEK VE FİZİK GÜÇ YERİNDE...

Eljif Elmas ilk sınavını Cagliari ile oynanan hazırlık maçında vermişti. Kadıköy\'de oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan genç oyuncu kalitesini gösterdi.

Topu her ayağına aldığında alkışlanarak tribünlerin desteğini alan Eljif Elmas 17 yaşında olmasına rağmen yüksek bir özgüvene sahip olduğunu sahada hissettirdi. Kararlı ve pozisyon almasını biliyor. İki ayağını da kullanıp yeteneklerini sergiliyor ve fizik gücü de yerinde.