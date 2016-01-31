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Spor

Fenerbahçe ölüp ölüp dirildi, gol 114. dakikada geldi: 1-0

Türkiye Kupası son 16 maçında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe maçta zor anlar yaşadı

31 Ocak 2016 01:29

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u uzatmalara giden maçta 1-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Fenebrahçe'ye galibiyeti getiren golü 114. dakikada uzatmaların ikinci yarısında oyuna giren Diego kaydetti. 

Fenerbahçe bu sonucun ardından kupada bir üst tura yükselirken, Kayserispor kupaya veda etti.

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Kadlec, Caner, Josef de Souza, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Nani, Van Persie

Kayserispor: Abdülaziz, Zeki, Mabiala, Mustafa, Ömer, Furkan, Samba Sow, Deniz, Lopes, Biseswar, Sinan

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