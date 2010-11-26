-FENERBAHÇE OLİMPİYAT'TA 3 PUAN PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın rakip sahada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ligdeki son maçında Bucaspor'u kendi sahasında 5-2 gibi farklı bir skorla yenen sarı-lacivertliler, ligin flaş ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup ederek, haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Fenerbahçe'de dünkü antrenmanda sol kasığında zorlama nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Gökhan Gönül ile cezası sona eren, ancak sol arka alt adalesinde zorlanma olan Lugano'nun durumu bu akşam yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Almanya'da tedavisi devam eden Özer ile takımdan ayrı çalışan Güiza, Emre ve Ertuğrul ise yarınki maçta forma giyemeyecek. -İSTANBUL'DA HENÜZ YENİLMEDİ- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da yaptığı lig maçlarında yenilmedi. İstanbul'da 8 lig maçına çıkan sarı-lacivertliler, 6 maçı farklı skorla kazanırken, sadece ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. İstanbul'daki 8 maçta rakip filelere toplam 27 gol gönderen Fenerbahçe, İstanbul dışında yaptığı 5 lig maçında 8 gol atabildi. Bu sezon İstanbul dışında ise 5 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. -MUHTEMEL 11- Fenerbahçe'nin yarınki maçta şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: Volkan, Gökhan Gönül, Bekir (Lugano), Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Gökay, Cristian, Stoch, Alex, Niang. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.