Fenerbahçe Old Trafford’tan çıkamadı

UEFA Avrupa Ligi A grubu 3. hafta maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'a konuk olan Fenerbahçe rakibine 4-1 yenildi. Bu sonuçla 4 puanda kalan sarı-lacivertliler grupta üçüncü sıraya geriledi.

Grubun diğer maçında Hollanda ekibi Feyenoord Ukrayna'nın Zorya takımını 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından 6'şar puanla Manchester United ve Feyenoord ilk iki sırayı paylaştı. Son sıradaki Zorya'nın puanı 1.

71 bin kişinin izlediği Old Trafford'taki maçın gollerini Manchester United adına biri penaltıdan olmak üzere 31 ve 45. dakikalarda Paul Pogba, 34. dakikada yine penaltıdan Anthony Martial ve 48. dakikada Jesse Lingard attı. Fenerbahçe'nin tek sayısı 83. dakikada Robin van Persie'den geldi.

Van Persie, 17 ay sonra Old Trafford'da

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 2012-2015 yılları arasında formasına giydiği eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarak, uzun bir aradan sonra yeniden Old Trafford'a döndü. Van Persie son olarak 17 Mayıs 2015'te Manchester United – Arsenal maçında forma giymişti.

Eski takımına karşı maçın sonlarına doğru Fenerbahçe'nin tek golünü atan 33 yaşındaki yıldız, United taraftarlarınca alkışlandı. Hollandalı yıldızı alkışlayanlar arasında United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson da vardı.

Fenerbahçe A grubundaki 4. maçında 3 Kasım'da Manchester United'ı İstanbul'da konuk edecek.

Konyaspor'dan tarihi beraberlik

H grubu 3. maçında Konyaspor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahasında Portekiz'in Braga takımıyla 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golünü Milosevic atarken (36.) konuk takım bu gole 55'te Ahmed Hassan ile karşılık verdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı ve ilk puanını aldı. Grubun diğer maçında Gent'i 5-0 yenen Shakhtar Donetsk 9 puanla lider.

L grubunda mücadele eden Osmanlıspor ise İspanyol ekibi Villarreal karşısında iki dakikada 2-0'lık skoru yakalasa da bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Osmanlıspor'un gollerini 23 ve 24. dakikalarda Raul Russecu atarken Villarreal ikinci yarıda Alfred N'Diaye (55.) ve Alexandre Pato'nun (74.) golleriyle skora yeniden denge getirdi. Konuk takım 54. dakikada Bruno Soriana ile bir penaltı atışından yararlanamazken penaltıya sebebiyet veren Mehmet Güven kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Grubun diğer maçında Steaua Bükreş ile Zürih 1-1 berabere kaldı. Grupta Villarreal 5 puanla lider. İkinci Osmanlıspor ve üçüncü Zürih 4'er puanla sıralanıyor. Sonuncu Steaua Bükreş'in iki puanı var.

Schalke'ye tek gol yetti, Mainz fırsat kaçırdı

Schalke Avrupa Ligi'nde ikinci tur planları yapmaya başladı. I grubu maçında Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olan mavi-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek 3. maçında 3. galibiyetini aldı. Maçtaki tek golü Schalke'nin Ukraynalısı Konopljanka attı. Grubun diğer maçında Nice Salzburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. I grubunda Schalke 9 puala lider, Kranodar 6 puanla ikinci. 3 puanlı Nice üçüncü. Dördüncü sıradaki Salzburg'un puanı bulunmuyor.

Mainz Anderlecht'i elinden kaçırdı. Avrupa Ligi'deki bir diğer Alman ekibi Mainz ise gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet fırsatını kaçırdı. Kırmızı beyazlılar Anderlecht ile 1-1 berabere kalarak liderlik şansını kullanamadı. C grubu maçında Mainz'ın golünü penaltıdan Yunus Mallı (10.) atarken konuk takım bu gole ikinci yarıda Lukasz Teodorczyk ile karşılık verdi (65.). Grubun diğer mücadelesinde St.Etienne Gabala'yı 1-0 mağlup etti. Bu grupta Anderlecht, St.Etienne ve Mainz 5'er puanla ilk 3 sırayı paylaşıyor. Sonuncu Gabala'nın puanı yok.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta maçları 12 grupta yapılan 24 karşılaşmayla tamamlandı. Sonuçlar şöyle;

A grubu: Feyenoord 1 – Zorya 0, Manchester United 4 – Fenerbahçe 1

B grubu: Young Boys 3 – APOEL 1, Olympiakos 4- Astana 1

C grubu: Mainz 1 - Anderlecht 1, St. Etienne 1 - Gabala 0

D grubu: AZ Alkmaar 1 - Maccabi Tel Aviv 2, Dundalk 1 – Zenit 2

E grubu: Roma 3 - Austria Wien 3, Viktoria Plzen 1 - Astra Giurgiu 2

F grubu: Rapid Wien 1- Sassuolo 1, Genk 2 - Athletic Bilbao 0

G grubu: Standard Liege 2 - Panathinaikos 2, Celta Vigo 2 – Ajax 2

H grubu: Konyaspor 1- Braga 1, Shakhtar Donetsk 5 – Genk 0

I grubu: Salzburg 0 - Nice 1, Krasnodar 0 - Schalke 1

J grubu: Karabağ 2 - PAOK 0, Slovan Liberec 1 - Fiorentina 3

K grubu: Hapoel Beer Sheva 0- Sparta Prag 1, Inter 1 Southampton 0

L grubu: Osmanlıspor 2 – Villarrel 2, Steaua Bükreş 1 – Zürih 1

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BÖ