Fenerbahçe'nin yeni yıldızları golle tanıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, goller Osayi ve Szalai'den geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam'e ilk 11'de yer verdi.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

29.dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan, topu bir kez daha ceza sahasına doldurdu. Gökhan topu kale sahasına indirdi. Bomboş durumda topla buluşan Szalaitopu ağlara gönderdi.

30.dakikada Pelkas'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden uzak direk dibine şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.