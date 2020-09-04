Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan, 30 dakikada 9 top kaybı yaptı

Milli Takım forması giyen Mert Hakan Yandaş, bu akşamki Türkiye-Macaristan maçındaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Yandaş'ın, ilk 30 dakikada 9 top kaybı yapması tepkilere neden oldu.

Haberler.com'un haberine göre; A Milli Takım'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk kez milli formayı giydi. Maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 58. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

İlk 30 dakikada 9 top kaybı yapan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada gündem oldu. Milli Takımın Macaristan maçını izleyen Türk taraftarlar Mert Hakan Yandaş'a isyan etti.

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