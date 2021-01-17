Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai İstanbul'a geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin Apollon takımından kadrosuna katmaya hazırlandığı Attila Szalai İstanbul'a geldi. Macaristan Milli Takımı forması da giyen stoperin sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:
"Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi."