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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek

09 Ocak 2020 18:07

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, sakatlık önleyici kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladığı ve gece kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falette, idmanda sahada çalıştı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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